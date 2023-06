Le Tour Vibration 2023 confirme 10 premiers artistes

Les spectateurs du Tour Vibration pourront cette année profiter des plus grands artistes du moment autour des 5 dates du Tour. Lors de l’édition précédente, le Tour avait réuni 39 artistes qui se sont produits sur scène tout au long des 5 dates. Et pour l’heure, dix premiers noms ont été dévoilés : Tom Gregory, 47Ter, Christophe Willem, Ridsa, Hervé, Boris Way, Keen’V, Calema, Jain et Mentissa.

Le Tour Vibration est possible grâce au soutien des collectivités qui l’accueillent : mairie de Châteauroux, marie de Vendôme, mairie de Romorantin, mairie de Sully-sur-Loire, mairie du Mans, comité des fêtes de Sully-sur-Loire, communauté des communes du Romorantinais et Monestois, département de l’Indre et département du Loiret.