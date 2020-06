Le "Toulouse FM Bus" sur les routes toulousaines

Le "Toulouse FM Bus" sera inauguré ce vendredi 5 juin à l’occasion d’une émission matinale réalisée totalement en direct depuis la rocade toulousaine, de 7h30 à 9h30. Louis, Nico et Elsa, de l'équipe du Matin, accompagneront les automobilistes et l’ensemble des auditeurs au cœur de leur vie quotidienne et à leurs côtés dans les bouchons de l’une des villes le plus embouteillées de France. Au programme de cette émission spéciale : divertissement, musique, infos locales, jeux, bons plans, infos trafic en temps réel… et distribution de "chocolatines" aux salariés d’une entreprise toulousaine dans le cadre de l’opération "Toulouse FM offre le petit dej’ à vos collègues de travail".





Rappelons que Toulouse FM diffuse ses programmes à Toulouse (92.6), Auch (88.6), Pamiers (102.9) et Ax-les-Thermes (95.6), sur son application mobile et son site internet toulousefm.fr.