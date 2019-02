Le Top des 20 applications les plus fréquentées en janvier

Snapchat est donc la première plateforme à s’être soumise aux règles OJD, donc aux contrôles de leur fréquentation. En effet, l'ACPM publie ce mois-ci et dans ce classement des sites et des applications, les chiffres de l’application Snapchat. Ils sont stratosphériques : 2 289 535 813 de visites en janvier. Pour rappel, les chiffres publiés par l’ACPM/OJD font suite à des contrôles techniques des algorithmes de mesure ainsi que sur l’authenticité des chiffres remontés. "Nous ne pouvons que saluer l’effort de Snapchat qui s’est soumis à la certification dans le but de répondre aux demandes du marché pour plus de transparence et d’ouverture des plateformes américaines" souligne d'ailleurs l'ACPM. En janvier, soulignons aussi l'arrivée des applications tablettes de Chérie, Chérie 25, Nostalgie et Rire & Chansons.