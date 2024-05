Le SwissRadioDay fête son 25e anniversaire

En 2024, l'équipe du SwissRadioDay proposera un passionnant programme de thèmes actuels qui se succéderont rapidement durant la matinée, programme suivi de l'Open Ended Networking Lunch informel et d’un cocktail offert par SUISA & Swissperform. Cette nouvelle et 25e édition se déroulera le 29 août au Kaufleuten de Zurich ou en streaming live. En présentiel, les professionnels peuvent déjà télécharger et imprimer leur badge d'accès ICI SRG SSR et les radios privées (VSP et RRR) organisent conjointement le SwissRadioDay depuis 1999. C'est le seul événement ouvert aux représentants de toutes les régions linguistiques du pays à être entièrement consacré à la radio. Les associations Unikom, SwissMediaCast et digris (réseau DAB+) sont aussi de la partie.