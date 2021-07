Le Swiss Radio Day aura lieu le 26 août

Le programme de cette nouvelle édition sera ponctué de thèmes passionnants. Il se déroulera uniquement la matinée du 26 août. Les participants auront accès à un lunch open-ended pour favoriser le réseautage, durant l'après-midi.Celles et ceux qui ne pourront venir à Zurich auront néanmoins la possibilité de suivre l'événement en streaming et en direct – puis en replay. D'incontournable, la journée la plus importante pour la radio et l'audio en Suisse devient ainsi parfaitement inratable. Afin de planifier au mieux l'événement, les organisateurs invitent les participants à indiquer la façn dont ils comptent suivre ce prochain Swiss Radio Day : en présentiel, sur place à Zurich ou en distanciel, en streaming.Infos et inscriptions : ICI