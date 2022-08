Le ScoopFone d’AETA embarque la 5G

La 5G, 100 fois plus rapide que la 4G, permet aux reporters de terrain de ne pas perdre du temps en paramétrages, comme par exemple la mise en place du "bonding", et cela même dans des endroits très fréquentés. Le ScoopFone5G est basé sur le codec audio portatif ScoopFone4G, conservant la même apparence et le même mode d’utilisation, mais offrant donc la possibilité de se connecter sur les réseaux 5G, 4G et 3G.

"Le ScoopFone est le produit broadcast le plus compact du marché. A l’instar du ScoopFOne4G, son successeur le ScoopFone5G, offre une qualité audio impeccable ainsi que le débit variable ou la voixHD" indique l'entreprise.