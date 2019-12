Le SNRL tiendra son congrès 2020 en Normandie

La période du 3 au 5 Juin 2020 a donc été retenue par le SNRL pour réunir les radios dans le cadre de son congrès annuel : " un congrès s’annonçant exceptionnel qui se tiendra en Normandie à Louviers et à Caen. Depuis bientôt quarante ans, les radios locales associatives, ont expérimenté et mis en pratique mille formes de médiation sur les territoires. En, juin 2020, Louviers et Caen verront ces expériences vivantes, utiles, éducatives et populaires comme autant de recettes qui vont révolutionner les médias" se justifie le syndicat des radios associatives.

Au-delà des enjeux du Congrès, qui engagent les radios locales au quotidien, des actions surprises et inédites, seront mises en œuvre pour réduire l’empreinte carbone du Congrès, véritables événements dans l’événement.