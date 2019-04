Le SNRL se félicite du lancement du CNM

Lors de cette rencontre du 21 mars, Loic Chusseau s’est félicité de la mise en place du CNM et a souligné l’importance de prendre en compte les éditeurs de programmes radiophoniques dans l'EPIC afin de travailler en transversalité et de renforcer la diversité et l’émergence musicale dans les médias. Il s’agit aujourd'hui de poursuivre le processus, devant le parlement, afin de donner aux radios dans leur diversité, et notamment les radios locales associatives, la place qu’elles méritent dans l’écosystème des industries musicales et culturelles.