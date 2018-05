Le SNRL prépare son congrès annuel à Montpellier

Ce congrès annuel s'ouvrira le mercredi 27 juin par une formation intéressante autour du thème "Les radios et les prud’hommes, comment faire face ?" En fin d'après-midi et en soirée la Ville de Montpellier et sa Métropole offriront aux congressistes des visites guidées et un cocktail dinatoire. Le lendemain, jeudi 28 juin, le SNRL abordera le développement et la modernité des médias locaux autour de leu modèle économique. Dans l'après-midi, une conférence intitulée "Citoyenneté et Éducation aux Médias : un événement inattendu" sera proposée avec le Club de la Presse. Forcément, on parlera aussi du FSER et de son avenir. Dans la foulée, les congressistes assisteront à une soirée gastronomique les pieds dans l'eau (soleil, musique et plage privée) offerte par la Région Occitanie.