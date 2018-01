Le SNRL forme les radios associatives

En Janvier, après les stages régionalisés, le SNRL organise un premier stage national de formation professionnelle dénommé "Éducation aux médias et à l’information : réussir les synergies entre radios associatives et services de l’Éducation Nationale". Cette session. se tiendra à Paris (Saint-Denis) les jeudi 18 et vendredi 19 Janvier.