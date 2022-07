Le SNEP dévoile les performances du 1er semestre

"Ces scores se confirment aussi dans les répertoires Classique et Jazz, tout comme dans les classement des titres les plus écoutés en streaming audio (Premium). Quand aux performances de la production francophone en radio, elles se maintiennent à plus de 40% des meilleures diffusions du semestre, 3 titres français sont dans le Top 10 contre 5 en 2021" explique le SNEP. Par ailleurs, pour le Top Albums, 17 productions françaises sont dans les 20 meilleures ventes du semestre (78% de productions françaises dans le Top 20). Les 200 meilleures ventes représentent 28% de la consommation totale dont 34 premiers albums.

Enfin, pour le Top Radios, 46 titres francophones classés dans le Top 100 des meilleures diffusions radios du premier semestre. Avec 24 titres classés au Top 100, la variété francophone est le genre dominant de ce classement.