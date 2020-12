Le Prix ACPM "Étoile de la constance dans le succès" pour Nostalgie

Avec une hausse de plus 22.7 millions de sessions d‘écoutes digitales actives en France en quatre ans, Nostalgie continue de voir son univers et ses programmes plébiscités par les auditeurs sur le digital et enregistre la plus forte progression toutes stations confondues avec 19 mois de progression continue.

"Nostalgie est fière et très heureuse de recevoir ce prix qui certifie son audience digitale. Cela montre toute la modernité de la marque, qui sur les nouveaux modes d’écoutes est en progression constante" a souligné Xavier Laissus-Pasqualini, directeur de l'antenne Nostalgie.