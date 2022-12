Le Parisien lance un nouveau podcast : "Crime Story"

"Crime story" est présenté par la journaliste Clawdia Prolongeau et Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien. Ensemble, ils reviennent chaque semaine à partir du 10 décembre sur une affaire qui a marqué l’histoire criminelle. Le premier épisode est consacré à l’assassinat d’Hélène Pastor, femme d’affaires monégasque, en mai 2014.

Pour Damien Delseny, Rédacteur en chef adjoint au Parisien – Aujourd’hui en France et chef du service police-justice : "Le traitement des faits divers a toujours fait partie intégrante de l’ADN du Parisien. Au fil des années, nous avons accumulé beaucoup d’expérience et de matériel que nous mettons au service de ce nouveau podcast. Alors que Code Source traite dans certains épisodes de faits divers d’actualité, dans "Crime Story" nous reviendrons sur des affaires plus anciennes et parfois méconnues du grand public" .