Le Parisien choisit Podinstall comme technologie de diffusion audio sur le web

Cet outil équipe maintenant un tiers du Top 20 podcast à l’ACPM ainsi que des marques média de référence comme Eurosport, Elle ou encore Futura Sciences. En 2021, Podinstall a pour le moment généré plus de 10 millions d’écoutes pour ses partenaires publishers tout en leur permettant de créer des revenus publicitaires additionnels via des emplacements natifs situés dans le player audio.

Pour Sophie Cassam Chenaï, directrice du numérique du Parisien : "Avec notre podcast "Code Source" - très bien placé dans les classements d’audience - nous avons acquis la conviction que l’audio est une voie d’avenir pour nous. Nous avons donc décidé d’aller plus loin. Podinstall va nous permettre de développer fortement nos audiences sur le web et notre application, tout en générant des revenus complémentaires".