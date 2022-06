Le Paris Radio Show est prêt pour vous accueillir

Plus de 80 exposants réunis, 36 sessions avec 165 intervenants , 4 000 visiteurs attendus durant les deux journées... Voilà quelques chiffres à J mois 1 du Paris Radio Show qui s'installe ce jeudi et ce vendredi à la Seine Musicale à Boulogne. Cette journée de mercredi a été marquée par la construction des différents espaces sur les 3 niveaux de l'événemen t et par l'aménagement des salles grâce à une RadioCrew très active et forte de près de 50 personnes.De cette journée, on retiendra la mise en place de la Visuelle Radio opérée par l'entreprise Broadcast-associés de Fabrice Gauthier : un outil qui fonctionnera en conditions réelles durant les deux prochaines journées...