L’équipe Broadcast-associés performe au Paris Radio Show

Enfin, Broadcast-associés profite du Paris Radio Show 2022 pour de lancer officiellement sa nouvelle plateforme dédiée aux matériels broadcast : laboutiquebroadcast.fr . Ce nouvel outil innovant et simple d'utilisation permet aux professionnels de la radio et de l'audio digital d'accéder à une Sélection de matériels broadcast ; l'objectif est de regrouper les meilleurs marques et produits du domaine aux meilleurs prix. "Nous sommes fiers de présenter nos activités d'Exploitation et d'Intégration Broadcast durant le Paris Radio Show, en présentant l’actualité du marché de la radio et du podcast" a déclaré Fabrice Gauthier, fondateur et directeur général de Broadcast-associés