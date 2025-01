Le Paris Radio Show 2025 bat son plein avec une affluence record

Dès l’ouverture, les allées de La Bellevilloise ont été prises d’assaut par les visiteurs, venus en nombre découvrir les innovations du secteur et assister aux conférences, parfois complètes bien avant leur début. Une centaine d’exposants ont présenté leurs dernières avancées, tandis que les régies publicitaires ont mis en avant les campagnes marquantes de 2024. Cette effervescence se poursuit aujourd’hui mardi, avec un programme tout aussi dense, rythmé par de nouvelles prises de parole, des démonstrations technologiques et des rencontres stratégiques entre acteurs clés de la radio et de l’audio digital. L’enthousiasme des participants confirme encore une fois l’importance de cet événement pour l’industrie.L’accès au Paris Radio Show est gratuit sous réserve de conditions, avec inscription préalable et téléchargement du badge d’entrée sur ConnecOnAir.com . Professionnels de l’audio, passionnés et curieux sont attendus pour célébrer cette 20ᵉ édition exceptionnelle.