Le "Nostalgie Magic Tour" récolte des jouets

La deuxième étape à Jambes a permis de récolter 6 000 jouets et 3 847.8 kg de piles pour venir en aide aux enfants. Chaque jour, l’association "Arc-en-ciel" redistribue la récolte aux associations de la région visitée. La troisième étape du "Nostalgie Magic Tour" a fait étape hier à Nivelles, aujourd'hui l'opération est à Mons puis demain à Anderlecht et samedi à Liège.

Grâce à l’extraordinaire générosité des auditeurs en 2018, ce ne sont pas moins de 18 000 jouets et 412 000 piles usagées qui avaient permis de gâter 8 000 enfants. "Nous espérons pouvoir apporter du bonheur à encore plus de familles en 2019 à l’occasion de ce dixième anniversaire" explique Nostalgie