Le NRJ Music Tour fait étape à Troyes

Le NRJ Music Tour se présente comme "la plus grande tournée musicale gratuite de France". Ce vendredi 7 juin à partir de 20h30 sur le parvis du Cube à Troyes, les Troyens pourront également applaudir Jay Style en première partie. Le concert est gratuit et les auditeurs peuvent gagner leurs places en écoutant NRJ.

Les images des coulisses du concerts et des artistes seront partagées sur les réseaux sociaux et sur nrj.fr.