Le NRJ Music Tour fait étape à Beauvais

Devant plus de 4 300 auditeurs à l’Elispace à partir de 20h, ce NRJ Music Tour rassemblera Black M, Keen'V, Kyo, Lisandro Cuxi, Vitaa, Léan Paci, Tom Walker, Lenni-Kim, Alonzo, Dadju, Liam, Shanguy et DJ Oriska. NRJ Beauvais (89.2) proposera une émission spéciale, en direct et en public, depuis le centre commercial du Jeu de Paume avec les artistes du concert. Pour cette émission spéciale, animée par Thibault, ils partageront un moment privilégié avec le public présent avant leur montée sur scène et offriront les dernières places du concert.