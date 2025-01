Le MAG 168 - Radio, podcast et innovation : les temps forts en 2025

Mars sera, bien sûr, le mois des Radiodays Europe qui auront lieu à Athènes en Grèce, du 9 au 11 mars. Vous ne manquerez pas non plus les Assises du journalisme à Tours. Pour leur 18e édition (du 11 au 15 mars), l’événement sera placé sous le thème "Faits divers à la une !" Pour terminer la saison, les plus chanceux prendront la direction de Las Vegas à l’occasion de l’incontournable NAB Show 2025, qui se déroulera du 5 au 10 avril. Outre-Manche, le très populaire Podcast Show 2025, le plus grand festival international dédié à l'industrie du podcast, se tiendra les 21 et 22 mai au Business Design Centre d'Islington à Londres. La saison ne sera pas encore tout à fait terminée puisqu’il faudra compter sur une nouvelle édition de la Fête de la radio (les 5 et 6 juin) puis sur les Casablanca Broadcast Days au Maroc, les 10 et 11 juin.

On sait déjà que la saison 2025-2026 débutera tambour battant avec le SwissRadioDay à Zurich en Suisse le 28 août ou encore avec le Festival de l’info locale. Le FIL est le rendez-vous de la rentrée pour les acteurs des médias de proximité. La prochaine édition aura lieu les 25 et 26 septembre 2025 au Mediacampus à Nantes.