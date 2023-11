Le MAG 156 - KTO Radio, au culot !

Depuis sa création en 1999 à l’initiative du cardinal Jean-Marie Lustiger, KTO est avant tout une chaîne de télévision (diffusée dans 88 pays, ndlr), mais à l’instar de ses concurrentes, elle a suivi un développement naturel vers le plurimédia. "Nous observons depuis vingt ans une forte tendance à la convergence des médias, comme ce qui se passe chez BFM ou RTL et de ce point de vue là, KTO est plus en retard qu’en avance. Il n’y avait pas de raison que KTO, si petits soyons-nous, échappe à cette tendance. Ces dernières années, nous avons fourni des programmes audio à d’autres, nous l’avons encore fait récemment avec les radios RCF de Lorraine qui ont repris notre son et nos commentaires lors des funérailles de l’évêque de Saint-Dié. Nous produisons des podcasts depuis 2019 et nous nous sommes développés sur le Web, les applis et les réseaux sociaux. Nous voulons que ce que nous produisons soit diffusé au plus grand nombre." KTO Radio et KTO TV sont produites par les mêmes équipes, technique, rédactionnelle et support, même si "l’équipe de la matinale radio joue à contre-horaire des équipes télé qui finissent plutôt tard le soir".

Trois recrutements (un réalisateur et deux journalistes) ont déjà été réalisés spécifiquement pour la radio. Deux autres sont prévus d’ici à janvier.