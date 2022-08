Le MAG 144 - SwissRadioDay, le rendez-vous de la radio en Suisse

Décideurs, producteurs, animateurs et autres personnes intéressées par la radio viennent depuis deux décennies en nombre au SwissRadioDay et en ont fait l'évènement phare de l'année radiophonique. Conférences, débats, ateliers permettent de présenter et de commenter les nouveautés techniques et de contenus ainsi que l'avenir de la radio.

Mais au-delà des conférences et tables rondes, le SwissRadioDay est aussi un lieu de réseautage, de networking et de discussion entre professionnels autour d’un verre. L’occasion aussi pour certains acteurs du secteur radiophonique de se revoir dans un contexte plus léger et de partager des moments passionnants entre passionnés.