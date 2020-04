Le MAG 121 - BTLV, un Ovni dans les médias

"Je suis comme CDiscount, sauf qu’eux vendent des téléviseurs et moi des émissions"

BTLV a failli déposer le bilan. Son créateur attendait un investisseur qui n’est jamais venu. Un groupe américain devait investir 50 millions d’euros. Les auditeurs se sont mobilisés pour sauver le média, les dettes de BTLV s’élevant à 50 000 €. Des appels aux dons ont été lancés sur les réseaux sociaux. "On a réussi à repartir grâce à eux. On a cinq employés et l’entreprise tourne", indique Bob. BTLV reste viable grâce à ses propres studios radio & TV intégrés. Tout est produit maison. "Le public ne veut plus se laisser imposer par les médias classiques. Il va préférer se tourner sur une presse plus indépendante, avec une info analysée d’une façon différente."Avec la thématique de l’inexpliqué, Bob Bellanca ne s’est pas fait que des amis. Avec BTLV, il est sorti du monde du bien-pensant. "Je ne reçois plus d’invitations aux soirées people", explique-t-il. L’animateur garde une certaine fierté d’avoir gagné une indépendance rare. BTLV est le seul média dans son genre. Pour sortir la tête de l’eau, "on ouvre la publicité uniquement sur des plages en clair qui bénéficient de 350 000 écoutes par mois. Je fais un score de grosse radio de province". Tout est commercialisé en interne. "On a une audience ciblée pour une pub ciblée." BTLV, ce sont. Sur Facebook, on est à près de 70 000 personnes qui nous suivent. Sur YouTube, c’est plus de 57 000 abonnés."