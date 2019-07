Le MAG 113 - RCA : évolution maison avec une solution "couteau suisse"

Absence de soucis au quotidien

RCA, membre des Indés Radios, repose à 80% sur les recettes publicitaires d’annonceurs locaux, et dispose de 4 studios : un studio principal d’antenne, un studio de production pour l’enregistrement de chroniques notamment, un studio journalistes pour enregistrer des sons, et un studio pour le voice track et l’habillage d’antenne, sans compter un studio de secours en cas de panne avec une bascule gérée par les logiciels WinMedia.

"Tout est dimensionné par rapport à nos besoins en matériel évolutif" explique Franck Gergaud, avec les différents outils WinMedia nous avons une solution complète pour les players de diffusion des programmes, pour la planification musicale, ainsi que pour la planification publicitaire, pour les pubs nationales via Les Indés Radios et pour les pubs locales. "En plus des logiciels que nous utilisons au quotidien pour l’édition et le montage (actuellement la version WinMedia 18.1), nous avons aussi WinBiz que nous allons migrer vers WinSales et qui va être le nouveau CRM de commercialisation publicitaire".



L’absence de soucis au quotidien pour une radio de taille moyenne comme RCA, qui emploie une douzaine de salariés (journalistes, équipes commerciale et technique), est appréciable pour Franck Gergaud qui dirige la station et en a la responsabilité technique : "Nous avons besoin de stabilité. Depuis 2004, nous avons procédé aux upgrades logiciel et matériel et les solutions sont hyper stables. Parfois, j’entends parler de certains logiciels avec la nécessité de compléter le logiciel A par un logiciel B, et le B par un logiciel C, etc. Ici avec WinMedia tout est très cohérent et très facile d’utilisation".