Le MAG 108 - towerCast : acteur majeur de la diffusion DAB+

LLPR - Est-ce que c'est facile de faire du DAB+ ?

RE - C’est plus complexe que la FM. Le DAB+ nécessite d’encoder le signal audio et les données associées au programme, multiplexer l’ensemble des 13 radios et les acheminer vers les sites de diffusion sur des liens IP haut débit. Les émetteurs de haute qualité doivent être ajustés et synchronisés entre eux.



LLPR - Comment est-ce que vous accueillez le développement des autorisations ?

RE - Très bien ! Le schéma du CSA est adapté à l’ensemble des formats de radios : locaux, régionaux et métropolitain (agglomérations et axes routiers). Les prochains mois vont permettre d’y voir encore plus clair avec de nouvelles sélections de radios.



LLPR - Qu'est-ce qui manque au DAB+ pour réussir ?

RE - Un déploiement structuré et efficace. Des récepteurs de tout type en rayon… Nous avons donc tout pour réussir !