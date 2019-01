Le MAG 108 - Yacast connaît la musique

Yacast, via son service Muzicast, scrute la programmation de près de 300 radios partenaires, une vingtaine de télés et de nombreuses discothèques. Toutes ces sources d’informations permettent d’avoir de nombreuses indications sur les titres diffusés sur chacune des stations de radio, en fonction du style de musique. On peut connaître la part de musique sur chaque antenne, l’évolution du format des radios, le nombre de nouveautés, de récurrents et de golds diffusés. Ici, la programmation musicale est analysée et décortiquée afin de répondre au mieux aux attentes des auditeurs. Les institutions publiques s’intéressent aussi à Muzicast. La SACEM pour la répartition des droits d’auteurs et le CSA pour vérifier le pourcentage de chansons francophones dans la programmation des radios.