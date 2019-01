Le MAG 108 - Radiophoniquement ibérique

Résolument tourné vers l’Europe, le Salon de la Radio et de l’Audio Digital met sous le feu des projecteurs les acteurs de la radio européenne : la Suisse, la Belgique, l’Angleterre ou encore, l’an passé, les pays scandinaves. En 2019, l’événement accueille une bonne vingtaine de radios issues du Portugal et de l’Espagne. Un marché relativement méconnu, mais pourtant si proche. L’Espagne est le marché européen doté du plus grand nombre de radios : 1 868 services en janvier 2019 selon l’EBU (le double, semblerait-il, si on comptabilise les radios "alégales", c'est-à-dire hors régulation).



Des services nationaux, régionaux et locaux composent le paysage espagnol. Paysage espagnol qui se caractérise aussi par le nombre élevé de radios municipales gérées par des conseils municipaux. Quant au service public, il motorise un service généraliste, un service de musique classique, une station de musique alternative pour les jeunes, une chaîne de nouvelles et une chaîne régionale pour la Catalogne. Il existe au total 1 202 stations publiques. Ajoutons-y 443 commerciales et 223 stations communautaires ou universitaires.