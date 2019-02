Le MAG 108 - L'agilité de GSelector

Les différences entre Selector et GSelector ? "Les avantages de GSelector par rapport à l’ancienne version, c’est le contrôle qui est accru. Il est beaucoup plus puissant et, en même temps, beaucoup plus agile, surtout quand nous devons faire des tris massifs de catalogue. Quand on constitue son catalogue, et c’est une étape importante, notamment pour les radios à gros catalogue comme OÜI FM où l’on programme entre 1 100 et 1 200 titres par mois, il faut d’abord les sélectionner. Pour ça, GSelector permet de faire des imports/exports, notamment sur Excel qui aide ensuite à faire des tris, des statistiques et d’auditer son catalogue avant de le mettre à l’antenne", détaille Jean-François Latour. Et, contrairement à Selector DOS, GSelector teste tous les titres de la catégorie et choisit la meilleure option mathématique pour chacune des positions du conducteur, en considérant les rotations naturelles de chacun des attributs artistiques.