"Le Livreur NRJ" est de retour

Du lundi 3 au vendredi 14 juin, les auditeurs sont invités à écouter tous les matins à 7h30, la matinale "Manu dans le 6/9 sur NRJ", pour tenter de gagner la somme de 5 000 euros. Mais, pour gagner, ils auront juste besoin d'avoir... une porte afin que le livreur NRJ dépose la somme sur le pallier. Ils doivent dès maintenant s'inscrire par SMS (en envoyant LIVREUR NRJ au 71012) pour espérer le rencontrer...

Rappelons le principe : à l’antenne, Manu donne des indices de plus en précis qui permettent au propriétaire du jour de reconnaître sa maison. À 8h30, le livreur dépose le sac NRJ et l’auditeur aura alors 30 secondes chrono pour ouvrir sa porte et récupérer le sac. Sinon le livreur NRJ repart avec le sac, qui sera remis en jeu dès le lendemain.