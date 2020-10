Le Figaro choisit Ausha comme solution technique pour ses podcasts

Les fonctionnalités de la plateforme hyper intuitive ont convaincu les équipes : les solutions proposées par Ausha collaient aux besoins d’un player à la fois performant et simple (rapidité du chargement par exemple), et doté d’un design s’adaptant à l’univers graphique du media. Elles permettent aussi le référencement hyper simple auprès des plateformes d'écoute. Par ailleurs, Ausha propose également l’assurance de mesures certifiées et fiables : elle est actuellement la seule plateforme française à être labellisée ACPM. En outre, l’hébergeur vient d’officialiser sa régie de monétisation en programmatique et offre aujourd’hui la possibilité de soumettre son podcast aux campagnes publicitaires d’annonceurs et d’agences (Havas, Publicis etc).