Le FIL 2020, c'est cette semaine, en ligne

"De Marseille à Montréal en passant par Nantes, le Festival de l’info locale sera partout cette année. Un événement professionnel en version numérique, plus facile à suivre, et aussi riche en découvertes et en qualité d’interventions que la première édition qui avait réuni plus de 300 acteurs de l’info de proximité français et européens.56 conférences, débats et ateliers pour les professionnels des médias de proximité" indique les organisateurs.

Parmi les invités : Jean-François Rioux (CBC/Radio-Canada), Caroline Chicard (Groupe MontBlanc Medias), Ophélie Wallaert (France Bleu), Fabienne Bureau (France Bleu Loire-Océan) ou encore Gabriel d’Harcourt (La Voix du Nord).