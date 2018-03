Le DJ R3HAB sur la scène de la Fun Radio Ibiza Experience

Vendredi 27 avril, les spectateurs de l’AccorHotels Arena assisteront à "un show unique" à Paris et à "une soirée 100% Ibiza", avec "les sets des plus grands DJs qui mixeront les plus gros tubes Dance-Electro du moment". La folie d'Ibiza débarquera ainsi à Paris le temps d'une soirée... Cette expérience inédite sera diffusée, en direct, sur Fun Radio et FunRadio.fr et, en intégralité, sur W9. Cet évènement est produit par Fun Radio - via RTL Event (rattachée à "M6 Interactions") et HÏ Ibiza, dirigée par Yann et Romain Pissenem, qui, après le succès de l'Ushuaïa Beach Club, ont fait de ce club "nouvelle génération" la référence mondiale du clubbing.



"Cette opération souligne le leadership de Fun Radio auprès des talents de la scène "Dance-Electro" française et internationale : Fun Radio couvre tous les événements du son Dancefloor et les plus grands festivals" explique la station.