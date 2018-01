Le DAB+ trace son chemin à Rouen et à Nantes

Première surprise en local : Rouen n'a pas fait le plein. Ses deux multiplex locaux disposent de 9 stations autorisées chacun pour 13 places disponibles. Cela devrait encourager le CSA à ne mettre en appel qu'un multiplex local dans les prochaines zones, même sur les grands bassins, et ce bien que Nantes, très prisé des associatives, ait été victime de son succès et ait dû refuser des candidats.

Dans le détail : On retrouve sur les zones locales pas moins de 10 radios nationales ou multivilles de catégorie D. CapSao et Melody remportent le gros lot en arrivant sur les 5 zones en appel. Africa n° 1 leur emboîte le pas mais n'émettra pas à la Roche sur Yon. France Maghreb 2, Générations, Radio FG, et Virage Radio se concentrent sur les 3 plus grosses agglomérations : Rouen, Le Havre et Nantes.



Pitchoun et Orient obtiennent quant à elles Rouen, Nantes et Saint Nazaire, tandis que Radio Maria obtient deux zones locales disjointes : Rouen et Saint Nazaire. Grosse surprise : RCF Haute-Normandie n'a pas été retenue à Rouen et Le Havre alors qu'elle faisait partie des candidats recevables, qu'elle émettait en FM sur les deux zones et que Rouen n'était pas plein.