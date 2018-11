Le DAB+ : pilier de la radio de demain en Europe

Alors que la radiodiffusion était considérée comme vivant ces dernières heures en 2008, les analystes doivent désormais reconnaitre que la radiodiffusion en DAB+ a permis de redonner un coup de fouet au média en qui la population a le plus confiance. La radio est également un des meilleurs vecteurs pour la publicité. Un des plus gros défis pour l’industrie est maintenant de sécuriser la place de la radio dans les véhicules. Rien n’est jamais acquis, même si cela fait 4 fois que la radio a été annoncée comme « dépassée » dans les voitures. Désormais, les ventes cumulées de récepteurs DAB/DAB+ ont maintenant dépassé les 70 millions d’unités à la fin du 2e trimestre 2018 et sont à comparer aux 58 millions à la fin du 2e trimestre 2017. En Europe, 12 millions de récepteurs ont été vendus en Allemagne, 64% des foyers sont équipés au Royaume-Uni, 6 millions en Norvège et plus de 1.7 million en France.