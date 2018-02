Le DAB+ fait son retour sur les ondes nantaises

Ce mardi 13 février 2018, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, le GRAM permettra aux auditeurs nantais de découvrir à nouveau ce mode de diffusion numérique et ses nombreux avantages : une qualité d'écoute améliorée sans interférence, une meilleure continuité d’écoute en mobilité, de nouvelles stations 2 , notamment des stations locales non disponibles en FM et des services additionnels (images, données sur le titre ou l'artiste, etc.). Pour les radios, le DAB+ représente la mutualisation des coûts de diffusion, la maîtrise de la distribution de leur programme, l'extension de leur zone de couverture dans un contexte de saturation de la FM et l'assurance d’une couverture complémentaire au réseau IP.