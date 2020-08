Le Covid-19 a impacté la consommation d'applications mobiles

Au cours du premier semestre 2020 aux États-Unis, le nombre de jeux joués par utilisateur moyen et par jour a augmenté de 13% par rapport à 2019. Le jeu sur mobile est la forme de gaming la plus populaire. Pendant le confinement, plutôt que de se tourner vers leurs consoles et ordinateurs, les utilisateurs ont découvert de nouveaux jeux mobiles. L’Inde enregistre un record avec une augmentation de jeux joués de 35% par rapport à 2019. La France se positionne en bas du classement avec une augmentation de seulement 3%.

Le mobile a bousculé le marché du jeu – généralement associé aux consoles et aux jeux PC / Mac. De même, les jeux de plateau traditionnels ont migré vers le mobile et connaissent un grand succès - Le Scrabble GO a enregistré une croissance de 455% et 375% du temps passé entre le deuxième trimestre 2019 et la même période en 2020 en France et au Canada respectivement. Les jeux Coin Master, Woodturning et Save the Lion ont été les jeux dont les téléchargements ont le plus augmenté en comparaison avec la même période l’année dernière.