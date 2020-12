Le Codec IP multicanal Tieline Gateway est désormais disponible

Le Gateway s’intègre de manière transparente à tous les codecs IP Tieline et offre une commutation de paquets sans discontinuité en utilisant la diffusion redondante de SmartStream PLUS, plus l’agrégation de bande passante en utilisant les technologies Fuse-IP sur les connexions Internet. Il prend en charge 16 flux mono bidirectionnels ou 8 flux stéréo bidirectionnels d’audio IP dans 1U pour augmenter la densité des canaux et réduire les besoins en espace de rack. Sa conception compacte est interopérable avec tous les codecs IP Tieline et compatible sur SIP avec tous les codecs et dispositifs compatibles N/ACIP Tech 3326 et 3368 de l’UER.

Le Gateway est disponible en deux versions standard. L’un prend en charge 8 canaux d’entrée/sortie (8 monos ou 4 stéréos) et l’autre prend en charge 16 canaux d’entrée/sortie (16 monos ou 8 stéréos). Le codec prend également en charge un chemin de mise à niveau flexible qui vous permet d’acheter un Gateway avec 8 canaux et de mettre à niveau le codec au fil du temps au fur et à mesure que les besoins changent ou que votre réseau s’étend.