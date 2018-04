Le Chœur de Radio France fête ses 70 ans

Grand moment de ce rendez-vous, le concert-anniversaire du Choeur de Radio France dirigé par plusieurs chefs qui l’ont accompagné ces dernières années, dans un programme où Rossini, Brahms, la musique française et une création de Philippe Hersant seront au rendez-vous. La Maîtrise de Radio France s’associe également à cette fête du chant choral en proposant la Trilogie autour de Thésée imaginée par Julien Joubert : L’Enfance de Thésée, Le Minotaure et Ariane dans le cadre de deux concerts - dont un participatif et gratuit - associé à deux ateliers de pratique chorale et à une rencontre avec le compositeur. Et pour clore en beauté ce week-end choral, Carmina Burana de Carl Orff, une œuvre jubilatoire et énergique qui met en lumière tous les artistes des formations chorales de Radio France.