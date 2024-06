France Inter fête la musique à L'Olympia

Le 21 juin, France Inter proposera 4 artistes pour 4 concerts inédits et gratuits. La station a invité Yamê (Révélation masculine de l’année aux Victoires de la Musique), Luidji (avant l’Accor Arena et sa première tournée des Zéniths à l’automne), Justice (avec un nouvel album "Hyperdrama" que le duo présentera à nouveau sur la scène de L’Olympia et Jamie xx (musicien et compositeur britannique, membre et créateur du groupe The XX.).

La fête de la musique de France Inter à L’Olympia avec le Crédit Mutuel sera présentée par Laurent Goumarre et Aline Afanoukoé. L'entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.