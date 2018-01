Le CSA retire son mandat à Mathieu Gallet

Clap de fin pour Mathieu Gallet. Réunis en assemblée plénière ce mercredi, les sept membres du collège du CSA ont décidé de démettre Mathieu Gallet de son poste à la tête de Radio France à partir du 1er mars 2018. "Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, réuni ce jour en assemblée plénière, a décidé de retirer son mandat au président de Radio France, Mathieu Gallet, et ce, à compter du 1er mars 2018", écrit le Conseil dans un bref communiqué. "La décision motivée prescrite par la loi sera publiée ultérieurement dans la journée" ajoute-t-il.​Le PDG de Radio France a été condamné à un an de prison avec sursis pour "favoritisme" lorsqu'il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel. Mais Mathieu Gallet avait indiqué qu'il n'avait pas l'intention de démissionner et a décidé de faire appel (lire ICI ).