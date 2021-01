Le CSA fixe l’entrée en vigueur des autorisations en DAB+ métropolitaines

Le CSA a aussi autorisé ce jour Skyrock Klassiks comme la 25e radio diffusée en DAB+ à l’échelle métropolitaine. Ce service viendra ainsi compléter une offre riche et variée aux côtés de Air Zen, BFM Business, BFM Radio, Chérie FM, Europe 1, FIP, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Latina, Mouv’, M Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Rire et Chansons, RFM, RMC, RTL, RTL 2, Skyrock et Virgin Radio.

Ces 25 radios couvriront à terme le territoire métropolitain, en particulier l’ensemble des grands axes routiers, avec un son de qualité numérique et une grande fluidité d’écoute en mobilité.