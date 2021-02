Laure de La Raudière nommée présidente de l'Arcep

"Les exigences des citoyens et des entreprises d’avoir des réseaux télécoms, fixes comme mobiles, de qualité, partout sur le territoire et accessibles à des prix compétitifs constitueront la base pour les enjeux de régulation de l’Arcep" a indiqué Laure de La Raudière. Les travaux sur l’empreinte environnementale du numérique seront poursuivis pour devenir une priorité à part entière de l’Autorité : "l’Arcep devra examiner la manière dont la régulation peut contribuer à l’objectif de développement durable tout en gardant des objectifs ambitieux de déploiement des réseaux". En matière postale, des actions devront être conduites pour contrôler et veiller à la qualité de service du service universel. Concernant la régulation de la distribution de la presse, nouvelle mission de l’Arcep depuis octobre 2019, il s’agira de mettre en place l’ensemble du système de régulation prévu dans la loi.