Latina diffusera partout en France sur le DAB+

"Nous sommes très heureux du développement du dab+ que nous appelons de nos vœux et soutenons depuis plus de 10 ans. Le format unique de Latina va enfin pouvoir être accessible à tous les Français en 2020. C’est une formidable opportunité pour le monde la radio de se moderniser et une révolution comparable à celle qui a permis l’émergence de nos radios dans les années 80. Nous espérons que le régulateur va également sélectionner dans les appels régionaux nos autres radios qui portent chacune un projet éditorial unique et complémentaire" a indiqué Jean-Eric Valli, président du groupe 1981.