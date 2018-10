Lancement de l'application franceinfo junior

Cette application s'articule autour de 4 volets : une présentation afin de découvrir Radio France, franceinfo et franceinfo Junior en vidéo, une rubrique "Comprendre" (pour écouter un journal type, écouter des séquences qui le composent (habillage, titres, lancement, reportage, interview, brèves, chronique) ; recouper son information, point essentiel du métier de journaliste ; apprendre à reconnaitre une infox...), une rubrique "À vous de jouer" (les élèves enregistrent leur propre journal et le montent eux-mêmes) ainsi qu'une rubrique "Pour aller plus loin" (qui propose des fiches métiers, des fiches pédagogiques sur les fake news, autrement appelées infox, élaborées par le CLEMI).Cette application est uniquement disponibles pour les tablettes.