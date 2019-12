Lancement d'une offre de jingles chantés par Overdrive Production

"L’idée , c’est de rendre accessible à une certaine catégorie de radios ce qui ne l’était pas il y a encore peu de temps. On propose une seule formule, un seul package sur lequel nous travaillons avec les mêmes voix pour réduire les couts de production, et devenir accessible à des radios A, B et même certaines Webradios qui, aujourd’hui, se sentent prêtent à investir dans leur mise en ondes" a expliqué Julien Mano . Le package se compose de 10 jingles chantés différents à sélectionner parmi les 20 qui composent l’offre. Les 10 cuts sont fournis en 3 versions : Courts, Complets, Ramps (box) mais également en acap. Le package contient également 1 tapis infos, 1 tapis météo et 1 tapis trafic avec le logo sonore du Package."On a mis longtemps à se décider et à réunir les talents qui pourraient respecter les critères qualitatif et quantitatif, et on a franchement réussi" fait remarquer Julien Mano.