Lagardère : chiffre d'affaires en baisse au 1er trimestre 2020

Au 1er trimestre 2020 le chiffre d’affaires des "Autres activités" s’établit à 60 M€, soit -7.7% en données consolidées et -6.3% en données comparables. En dépit d’une bonne performance publicitaire sur les deux premiers mois de l’année tant en presse qu’en radio, le chiffre d’affaires de Lagardère News est en retrait sur le 1er trimestre (-3.5%), les impacts sur le mois de mars de la pandémie de Covid-19 ayant fortement pesé sur les revenus des radios (-1.5%), des titres de presse (-2.8%) ainsi que des licences (-8.5%).

Avril 2020 est le premier mois sur lequel le groupe Lagardère sera affecté à plein temps et sur l’ensemble de ses activités par les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19.



Sur le mois d’avril 2020, le groupe anticipe une baisse du chiffre d’affaires par rapport à avril 2019 de l’ordre de -45% pour Lagardère Publishing, -90% pour Lagardère Travel Retail et -40% pour les "Autres activités".

L’Assemblée Générale 2020 du groupe Lagardère se déroulera ce 5 mai 2020 à 10h.