La ville de Genlis et K6FM se mobilisent pour Octobre Rose

C’est dans une ambiance festive et bienveillante que Martial Mathiron, maire de Genlis, et Juliette Pelloux-Prayer de K6FM ont remis le chèque à l’association au cours de la soirée. Cette somme provient de la vente des gobelets réutilisables conçus spécialement pour l'événement. Un objet utile, écologique et surtout solidaire, puisque chaque écocup achetée contribuait directement à la cause d’Octobre Rose.

Cette 13e édition du K6FM Live a réuni un plateau d’artistes "généreux et inspirants". Le public a pu vibrer au son de Trois Cafés Gourmands, Julien Lieb, Laura Ferré, Emma, ou encore du duo Roulez Jeunesse. La scène a également mis à l’honneur deux artistes locaux en première partie : Koèm et Thomas Gérôme, figures montantes de la scène régionale.