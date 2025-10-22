La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 22 Octobre 2025 - 08:50

La ville de Genlis et K6FM se mobilisent pour Octobre Rose


Le "K6FM Live", organisé vendredi 17 octobre à la salle Agora de Genlis, a été bien plus qu’un simple concert gratuit. Il a aussi été l’occasion d’un bel élan de solidarité locale en faveur de l'opération Octobre Rose. Grâce à la vente des écocups co-brandés Ville de Genlis K6FM, un chèque de 1000 euros a été remis à l’association "Avec la Deuche Rose".



C’est dans une ambiance festive et bienveillante que Martial Mathiron, maire de Genlis, et Juliette Pelloux-Prayer de K6FM ont remis le chèque à l’association au cours de la soirée. Cette somme provient de la vente des gobelets réutilisables conçus spécialement pour l'événement. Un objet utile, écologique et surtout solidaire, puisque chaque écocup achetée contribuait directement à la cause d’Octobre Rose.
Cette 13e édition du K6FM Live a réuni un plateau d’artistes "généreux et inspirants". Le public a pu vibrer au son de Trois Cafés Gourmands, Julien Lieb, Laura Ferré, Emma, ou encore du duo Roulez Jeunesse. La scène a également mis à l’honneur deux artistes locaux en première partie : Koèm et Thomas Gérôme, figures montantes de la scène régionale.

Avec une salle comble, des foodtrucks à l’extérieur, une buvette solidaire et une organisation soignée, l’événement a su conjuguer divertissement et engagement, en sensibilisant les spectateurs à la lutte contre le cancer du sein tout en leur offrant un moment de musique gratuit.

Tags : K6 FM, K6FM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


