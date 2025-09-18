K6FM fête un an de présence à Beaune avec Superbus

Vous aimerez aussi
La première radio indépendante de Côte-d’Or célèbre sa première année d’implantation à Beaune avec un rendez-vous musical. L’événement aura lieu le mardi 30 septembre à la Comédie du Vin. Les auditeurs, partenaires et clients de la station sont conviés à un showcase gratuit, accessible uniquement sur invitation. Le groupe Superbus sera l’invité principal de la soirée. Fort de plus de vingt ans de carrière et de nombreux succès, le groupe mené par Jennifer Ayache présentera trois titres en piano/voix. Superbus vient de sortir son nouvel album "Ok Ko" et collabore cette année avec la chanteuse belge Rori sur une nouvelle version du titre "Butterfly". Sa collaboration récente avec Superbus marque une nouvelle étape dans sa carrière. Elle participera à la soirée organisée par K6FM pour fêter le premier anniversaire de l’antenne beaunoise.
Révélé en 2017 avec le titre "Nation", Tibz s’est imposé dans l’univers pop francophone, en France comme à l’international. Ses chansons ont été largement diffusées en radio, en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Auteur-compositeur pour Jenifer, Zaz et Jérémy Frérot, Tibz réside désormais à Beaune et prépare de nouveaux titres.
Un dispositif radio dédié
Les invitations pour cet événement seront exclusivement mises en jeu à l’antenne de K6FM à partir du 15 septembre 2025. Les auditeurs pourront les gagner sur les fréquences 93.2 FM à Beaune et 101.6 FM à Dijon. La soirée du 30 septembre sera réservée aux gagnants des invitations, ainsi qu’aux partenaires et clients de la station.
En parallèle de cette célébration beaunoise, K6FM se prépare à fêter son 18e anniversaire à Dijon. La station prévoit un événement musical le 17 janvier 2026, conçu sur un format intime et inédit. Cette double actualité illustre la dynamique de la radio indépendante en Côte-d’Or et sa volonté de renforcer sa proximité avec ses territoires de diffusion.
