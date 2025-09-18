K6FM fête un an de présence à Beaune avec Superbus

La première radio indépendante de Côte-d’Or célèbre sa première année d’implantation à Beaune avec un rendez-vous musical. L’événement aura lieu le mardi 30 septembre à la Comédie du Vin. Les auditeurs, partenaires et clients de la station sont conviés à un showcase gratuit, accessible uniquement sur invitation. Le groupe Superbus sera l’invité principal de la soirée. Fort de plus de vingt ans de carrière et de nombreux succès, le groupe mené par Jennifer Ayache présentera trois titres en piano/voix. Superbus vient de sortir son nouvel album "Ok Ko" et collabore cette année avec la chanteuse belge Rori sur une nouvelle version du titre "Butterfly". Sa collaboration récente avec Superbus marque une nouvelle étape dans sa carrière. Elle participera à la soirée organisée par K6FM pour fêter le premier anniversaire de l’antenne beaunoise.