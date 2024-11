K6FM : une nouvelle fréquence à Beaune

Grâce à ses 17 années d’expérience, K6FM propose désormais des programmes locaux depuis ses studios beaunois, avec des reportages exclusifs et des émissions originales. Ce nouveau relais permet aussi à la radio de mieux soutenir les commerces, les événements et les associations de Beaune. Forte de plus de 60 000 auditeurs, K6FM met "sa puissance au service des commerces et entreprises beaunoises qui cherchent un nouveau support de communication".

La station sera en direct de la 164e vente des vins des Hospices de Beaune. K6FM ira à la rencontre des Beaunois du 15 au 17 novembre pour l’événement majeur de la cité des vins. Le Kombi K6 sera positionné au coeur de l’action, place Carnot, avec notamment le 17/20 en direct du Kombi K6, le vendredi, et de nombreuses animations le reste du week-end, en partenariat avec le Comité des fêtes et du développement de Beaune.